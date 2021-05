Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, questo venerdì vorrebbe vedervi inseguire a braccia aperte i vostri piani e ambizioni, facendovi desiderare qualche importante cambiamento nella vostra vita. Tuttavia, queste mire saranno frenate da alcuni transiti rapidi e per nulla positivi per il vostro segno. Non sembra essere una giornata propriamente negativa, ma neppure al massimo della positività possibile.

Potreste, soprattutto sul lavoro e nella vostra relazione, pensare che le vostre idee e volontà non abbiano alcune importanza, in una quasi completa assenza di sintonia con il mondo che vi circonda. Basterà andare avanti, senza fermarsi a riflettere troppo a lungo sulle piccole cose e senza avanzare grandi pretese al destino, tutto andrà bene e nel fine settimana potrete ricominciare con il sorriso!

Oroscopo Pesci, 14 maggio: amore

Amici dei Pesci, la vostra dolce metà potrebbe causarvi un paio di grattacapi nel corso di questo non esattamente positivo venerdì.

Potreste, infatti, avvertirla come leggermente distante e distratta rispetto alle cose che vorreste dalla relazione, ma piuttosto che dar vita a dei litigi, cercate solo di fermarvi un attimo a parlarne, troverete facilmente un punto di intesa, o almeno una spiegazione logica!

Oroscopo Pesci, 14 maggio: lavoro

Sorte simile all’amore sembra poter toccare alla sfera lavorativa, cari Pesci. Cercate di non strafare, provando ad avanzare quelle piccole idee che potrebbero girarvi per la testa, ma senza abbattervi se non dovessero essere accolte positivamente.

I vostri progetti troveranno un inizio più avanti, con un maggiore favore da parte delle stelle e un rifiuto ora non significa che nessuno vi apprezzi.

Oroscopo Pesci, 14 maggio: fortuna

Anche l’influsso della Dea bendata è piuttosto limitato in questa giornata, ma comunque non assente del tutto! Una sorpresa o una piccola emozione potrebbe cogliervi alla sprovvista in giornata, lasciandovi un buon retrogusto di felicità!