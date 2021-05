Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Voi amici del Sagittario dovreste trovarvi al cospetto di una giornata particolarmente negativa anche questo venerdì. Quasi tutte gli ambiti sembrano essere soggetti ad alcuni transiti decisamente poco felici, che potrebbero avere importanti conseguenze. Sembrate poter essere colti alla sprovvista da alcune spese ingenti che potrebbero rallentare tutti quei progetti che vi richiedono del denaro.

Ma non è tutto, un brutto umore generalizzato vi farà sentire anche poco soddisfatti rispetto ad alcuni aspetti della vostra esistenza, cercate di non lasciare che lo sconforto prenda il sopravvento. I mesi che verranno sembrano avere delle importantissime opportunità per voi, stringete un po’ i denti ora che il destino avrà modo di farsi perdonare più avanti!

Oroscopo Sagittario, 14 maggio: amore

All’interno della sfera sentimentale, carissimi Sagittario, tutto sembra poter procedere al meglio, purché sappiate contenervi.

Se qualcosa del rapporto con la vostra dolce metà non dovesse soddisfarvi, evitate di affrontare il problema per ora, perché gli astri così tanto avversi potrebbero farvi innervosire eccessivamente causando delle ripercussioni veramente spiacevoli.

Oroscopo Sagittario, 14 maggio: lavoro

La giornata non vuole proprio lasciarvi tranquilli e sul posto di lavoro potreste essere abbastanza distratti e poco produttivi. Non state a rimuginarci su troppo a lungo, cari Sagittario, ma limitatevi a fare quanto vi viene richiesto, senza ambizioni e senza strafare.

Mordendovi la lingua nel caso qualcuno avesse qualcosa di ridirvi, dovreste cavarvela senza alcun problema! Tornare a casa e dimenticate questo brutto venerdì, magari il fine settimana sarà più lieto e sereno!

Oroscopo Sagittario, 14 maggio: fortuna

In questo brutto clima e contesto non dovrebbe stupirvi l’assenza dell’influsso della Dea bendata, amici del Sagittario. Ma cercate solamente di non darci troppo peso altrimenti potreste innervosirvi o rattristarvi ancora di più, non ne vale la pena!