Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari Scorpione, un certo senso di insoddisfazione generalizzata dovrebbe accompagnarvi anche nel corso di questo venerdì. Ma nonostante i pianeti a remarvi contro siano numerosi, grazie alle vostre naturali energie e ad una creatività accentuata potrete trovare facilmente delle distrazioni dai problemi del quotidiano!

Marte, in particolar modo, migliora notevolmente il vostro ottimismo, donandovi anche la forza di spirito necessaria per non lasciarvi abbattere e continuare il perseguire i vostri obbiettivi! Il periodo non è certamente dei migliori sotto alcuni punti di vista, ma il destino vi offre comunque delle ottime opportunità per il futuro, basta saperle cogliere!

Leggi l’oroscopo del 14 maggio per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 14 maggio: amore

In amore non dovreste essere sconvolti da grossi problemi, nel caso siate impegnati e non siate stati interessati da litigi di vario genere!

Ma, se nell’ultimo periodo qualche piccolo battibecco vi avesse colti alla sprovvista, allora in giornata gli astri vi spingono ad impegnarvi per risolvere quelle piccole complicazioni! In tal caso, allora, si aprirà un periodo veramente florido per la vostra bella relazione!

Oroscopo Scorpione, 14 maggio: lavoro

Sul lavoro, amici dello Scorpione, sembrate dover essere spinti da alcune tensioni opposte. Da una parte, la scarsa soddisfazione vi frenerà notevolmente, mentre dall’altro sarete anche spinti a perseguire i vostri obbiettivi, continuando ad impegnarvi. Questa tensione potrebbe, a fine giornata, tradursi in una notevole stanchezza, ma nulla che un buon sonno non possa risolvere!

Oroscopo Scorpione, 14 maggio: fortuna

La Dea bendata vuole influenzare la vostra giornata, cari Scorpione, ma senza grandissime possibilità di svolta. Al più potrebbe attendervi una piccola sorpresa o una notizia particolarmente lieta, ma felicitatevene in ogni caso!