Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi Vergine, questo venerdì sembra volervi investire con delle ottime novità all’interno della sfera lavorativa! Il vostro impegno dell’ultimo periodo sembra trovare finalmente le giuste e tanto attese gratificazioni, grazie anche al buon Marte positivo nella vostra orbita celeste.

Oltre a questo, però, sembrate poter essere chiamati ad attuare delle sostanziali modifiche nella vostra vita anche in aspetti o contesti che non vorreste realmente modificare. A causarvi questo effetto sarà Urano, che accentua i cambiamenti, rendendoli però incontrollati. La Luna, invece, vi spingerà a risolvere alcune vecchie questioni famigliari abbastanza spinose, rimaste aperte dal passato.

Oroscopo Vergine, 14 maggio: amore

Sotto il piano amoroso e relazionale non dovreste incappare in nessuna complicazione, ma neppure in grosse novità emozionanti, nel caso ovviamente la vostra relazione proceda bene.

Tuttavia, se non foste così tanto soddisfatti, allora, cari Vergine, potreste essere spinti da Urano a prendere qualche importante decisione che avrà notevoli ripercussioni nel vostro futuro e che potrebbe donarvi un nuovo senso di felicità dove non lo immaginavate possibile!

Oroscopo Vergine, 14 maggio: lavoro

Il lavoro è uno degli aspetti maggiormente premiati dal buon transito di Marte nella vostra orbita celeste! L’impegno che avete saputo mettere nel lavoro verrà finalmente ripagato, garantendovi sia delle gratificazioni personali, che alcune lavorative.

Potreste essere presto messi davanti ad una nuova opportunità come un avanzamento di carriera o un aumento. Insomma, continuate a dare il massimo, perché seppur Marte passi ora, quelle migliorie potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Oroscopo Vergine, 14 maggio: fortuna

La Dea bendata una piccola influenza per voi vuole ritagliarsela questo venerdì, amici della Vergine! Non si capisce bene che esiti avrà nella vostra giornata, ma cercate di non prestarci troppa attenzione in modo da lasciarvi stupire quando capiterà!