Oggi giovedì 13 maggio 2021 nuovo appuntamento con l’estrazione della sestina vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Segui l’estrazione dalle ore 20:00 e scopri la combinazione vincente su The Social Post.

SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 13 maggio 2021

Continua a crescere senza sosta il montepremi del SuperEnalotto, ormai stabilmente al primo posto come premio più alto dell’intera Europa. Purtroppo per i giocatori ancora un nulla di fatto nell’estrazione di martedì 11 maggio 2021, quando nessuno di loro è riuscito a centrare la combinazione vincente.

Il Jackpot del concorso sale quindi alla cifra record di 151 milioni e 800mila euro.

Nell’estrazione del concorso numero 56 di martedì 11 maggio 2021 non si è registrato il tanto agognato 6 ma è comparso nuovamente e per la seconda estrazione consecutiva un 5+1, dal momento in cui un fortunato giocatore è stato in grado di mettere a segno una vincita quasi milionaria portandosi a casa circa 641mila euro.

Sono stati ben 12 invece i giocatori in grado di mettere a segno il punteggio del 5 che è valso poco più di 17mila euro ad ogni singolo giocatore in questione.

Nel dettaglio della prossima tabella saranno riportate tutte le vincite messe a segno nell’estrazione di martedì 4 maggio 2021:

Le vincite Immediate al SuperEnalotto:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 14.938 373.450,00 €

Le vincite con la combinazione vincente del SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – 1 Punti 5+1 641.061,33 € 12 Punti 5 17.259,35 € 867 Punti 4 245,62 € 25.383 Punti 3 25,09 € 354.235 Punti 2 5,56 €

Le vincite con il numero SuperStar:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 4 4 Stella 24.562,00 € 87 3 Stella 2.509,00 € 1.556 2 Stella 100,00 € 9.871 1 Stella 10,00 € 23.718 0 Stella 5,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.