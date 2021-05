Io vi troverò sarà trasmesso venerdì 14 maggio 2021 su Italia 1 alle 21:20. Il film viene anche conosciuto come Io vi troverò – Taken, e vede come protagonista l’attore Liam Neeson, ma non è l’unico nome noto: il regista Luc Besson è infatti lo sceneggiatore e produttore. Il cast e la trama del film action-thriller che tiene i telespettatori con il fiato sospeso.

Io vi troverò: il cast e le curiosità del film in onda su Italia1

Io vi troverò (dal titolo Taken nella versione originale), è un film di produzione francese del 2008 diretto dal regista Pierre Morel. La pellicola vede come protagonista l’attore nordirlandese Liam Neeson, divenuto noto per aver preso parte nel 1994 al film capolavoro Schindler’s List – La lista di Schindler di Steven Spielberg grazie al quale si era meritato una candidatura agli Oscar di quell’anno come miglior attore senza riuscire a portare a casa il premio.

Il film vede anche la presenza nella lavorazione del regista Luc Besson qui in qualità di sceneggiatore e produttore.

Il film successivamente ha visto due sequel (il secondo capitolo dal titolo Taken – La vendetta ed il terzo ed ultimo capitolo della saga dal titolo Taken 3 – L’ora della verità) dove vediamo il seguito della storia raccontata nel primo capitolo.

Il film ha avuto anche un prequel sotto forma di serie tv dal titolo Taken ed è andata in onda nel 2017.

Io vi troverò: la trama del film in onda su Italia1

L’agente segreto Bryan, interpretato dall’attore Liam Neeson, che dopo tanti anni di servizio nei quali si è trovato speso a sacrificare la famiglia decide di dimettersi per potersi godere di più e stare più vicino a sua figlia Kim, una ragazza ormai 17enne. La giovane, che vive con la madre ed i patrigno, vorrebbe andare in viaggio a Parigi con una amica e dopo le prime titubanze del padre trova da parte sua il permesso per andarci.

La storia subisce una accelerazione quando le ragazze vengono rapite da una organizzazione criminale che vorrebbe inserirle nel giro della prostituzione. Bryan durante il rapimento era al telefono con la figlia che riesce a dargli delle informazioni striminzite ma utili per far si che l’uomo si possa mettere sulle tracce delle ragazze ed avere vendetta. Riuscirà il protagonista a trovare le ragazze ed a liberarle?