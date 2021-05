Marisa Laurito, classe 1951, è un’attrice, presentatrice e artista italiana. Alla vigilia del suo settantesimo compleanno, il 13 aprile è uscita per Rizzoli la sua autobiografia, Una vita scapricciata, in cui racconta al pubblico la sua personale esperienza di vita vissuta all’insegna dell’arte.

Marisa Laurito: l’esordio e la carriera

Nata a Napoli in una famiglia di operai, la Laurito fin da bambina sognava il teatro. Così, a 20 anni, iniziò la sua carriera sul palcoscenico entrando nella compagnia di Eduardo De Filippo e debuttando con lo spettacolo Le bugie con le gambe lunghe. Dopodiché la Laurito decise di trasferirsi a Roma, così come fece anche Vincenzo Salemme, decisa a inseguire il suo sogno e a portare il suo talento dal piccolo al grande schermo.

A 26 anni le viene affidato dal produttore Luigi De Laurentis il ruolo da protagonista in La mazzetta di Sergio Corbucci, al fianco di attori del calibro di Nino Manfredi e Ugo Tognazzi. Da quel momento, la carriera della Laurito è decollata.

Marisa Laurito, l’approdo in tv: da Renzo Arbore al Festival di Sanremo

La Laurito, oltre ad essere un’attrice teatrale e cinematografica di grande talento è stata anche un’importante presentatrice.

Dagli anni ’80 infatti ha affiancato in moltissimi programmi il celebre Renzo Arbore, e non solo. Ha ricoperto il ruolo di presentatrice in Quelli della notte, programma del 1985, di cui ricorda: “La caratteristica di questo gruppo era non prendersi mai sul serio: non sempre il successo dà alla testa, qualche volta grazie a Dio dà solo al portafogli”, riporta Ansa.

É stata, inoltre, la prima donna al fianco di Celentano in Fantastico, la conduttrice di Domenica In, e, nel 1989, partecipò al Festival di Sanremo con la canzone Il babà è una cosa seria. Il suo talento in campo televisivo le è stato più volte riconosciuto, anche attraverso premi e riconoscimenti.

Marisa Laurito: l’amore e la vita privata

Riguardo la sua intimità, si sa ben poco. Nel 2001 ha sposato l’ex calciatore Franco Cordova, con cui il matrimonio si è concluso solo un anno dopo. Dall’anno successivo, la Laurito si è impegnata in un rapporto con Pietro Perdini, ex imprenditore bresciano. I due non hanno mai avuto figli, ma senza rimpianti, come raccontò la Laurito a Verissimo: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di un padre e una madre.

Avevo un grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma”. Nel suo libro, Una vita scapricciata, la Laurito dunque tenta di condurre passo passi i lettori in un viaggio nella sua esperienza: una vita vissuta per l’arte e attraverso l’arte.