Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

È arrivato il momento, per voi amici della Bilancia, di impegnarvi e darvi veramente da fare! Non pensiate, però, che questo sia dovuto al fatto che il vostro sabato sarà negativo o faticoso, tutt’altro! Infatti, gli astri vi garantiscono proprio la voglia di impegnarvi, in qualsiasi campo vi faccia stare bene.

Tuttavia, il vostro umore sembra poter essere leggermente compromesso dalla posizione della Luna dissonante, facendovi passare alcuni momenti di nervosismo particolarmente marcato. Oltre a questo, potreste anche essere colti da una notevole stanchezza prima di sera, soprattutto nel caso dobbiate lavorare. Ma la giornata è comunque ampiamente positiva, quindi godetevela e cercate di non farvi schiacciare dall’umore altalenante.

Leggi l’oroscopo del 15 maggio per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 15 maggio: amore

Cari Bilancia impegnati in una relazione stabile, questo sabato sembra voler allietare i rapporti con la vostra dolce metà, sia che siate impegnati da tempo o che la vostra sia una relazione nuova!

Venere e Mercurio accentueranno il dialogo tra di voi, migliorando notevolmente la sintonia, e sembrate poter passare anche una magnifica serata in compagnia del partner, all’insegna delle belle emozioni e dell’eros!

Oroscopo Bilancia, 15 maggio: lavoro

Il lavoro potrebbe essere la principale causa di nervosismo in giornata, carissimi amici nati sotto l’equilibrata Bilancia! Questo, però, esclusamene nel caso in cui non riusciate a tenere a freno la vostra lingua di fronte ad un superiore che vi sprona a fare meglio o che vi rimprovera per un errore o ritardo.

In caso contrario, invece, questo sabato sarà decisamente tranquillo!

Oroscopo Bilancia, 15 maggio: fortuna

Molto bene per l’influsso della fortuna che sembra farsi sostenitrice del vostro benessere relazionale! Nel caso, invece, siate single non si tradurrà in nessuna nuova conoscenza o avventura, ma in buone possibilità economiche, magari sotto forma di un investimento fortunato!