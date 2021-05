Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi amici del Capricorno, seppur il cielo vi presenti una buona giornata, soprattutto sotto il piano lavorativo, voi sembrate non riuscire a provare ancora soddisfazione per le cose che avete ottenuto. Ma non preoccupatevi, da questo fine settimana inizierà il transito di Giove nei vostri piani astrali, che si tradurrà in ottime opportunità per dare una svolta alla vostra carriera, tornando a sorridere per quello che fate e che il destino vi offre!

La Luna ancora negativa, nel corso di sabato potrebbe rendervi leggermente nervosi in alcuni momenti, ma nulla di troppo fastidioso.

Oroscopo Capricorno, 15 maggio: amore

Occhio alla sfera amorosa, amici del Capricorno, perché questo sabato il nervosismo potrebbe condurvi verso alcuni litigi particolarmente delicati. Seppur non sembrino avere chissà quali ripercussioni nel vostro futuro, potrebbe essere meglio evitarli in ogni caso, in modo da provare a trascorrere una giornata mediamente tranquilla e serena.

Oroscopo Capricorno, 15 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro sembrate poter essere decisamente produttivi, completando un buon numero di mansioni e garantendovi anche alcune soddisfazioni da parte di chi vi circonda! Il problema, però, sarà la vostra autostima che vi spingerà a pensare di non star facendo abbastanza o di non farlo nel modo migliore.

Oroscopo Capricorno, 15 maggio: fortuna

Benino anche per l’influsso della Dea bendata, cari Capricorno! Non si capisce, però, se la sua presenza sarà marcata o meno, né cosa possa avere in serbo per voi.

Ma è anche questo il bello delle sorprese, lasciarsi stupire non sapendo quando e dove si faranno vive!