Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari Leone, la giornata che vi attende sabato si presenterà con un cielo veramente sereno! I vari transiti della Luna, Venere e Mercurio, si configurano come positivi per voi, anche se si trovano tutti ad una certa distanza dalla vostra orbita celeste. Giove dovrebbe mutare il suo aspetto, diventando positivo per i vostri piani astrali e cominciando a influenzare leggermente la vostra vita!

Dovreste, però, sentirne gli effetti solamente tra qualche giorno e sembra potervi garantire alcune ottime opportunità sotto il punto di vista economico! Il cielo è quasi completamente dalla vostra parte, godetevelo e sfruttatelo per i vostri piani e progetti futuri!

Oroscopo Leone, 15 maggio: amore

Sotto il piano relazionale la giornata di sabato dovrebbe regalarvi alcuni momenti di pura armonia e felicità con la vostra dolce metà! Approfittate del bel cielo che vi illumina la giornata per organizzare qualcosa in sua compagnia, magari assieme alle vostre eventuali amicizie in comune e soprattutto nel caso in cui non siate impegnati con il lavoro.

Per voi single del Leone, invece, è importante uscire a divertirsi, nuove conoscenze sono alle porte e potrebbero garantirvi un po’ di svago e divertimento!

Oroscopo Leone, 15 maggio: lavoro

Bene per la sfera lavorativa e sembrate anche essere particolarmente efficienti e produttivi, amici del Leone! Fate quello che dovete, senza soffermarvi sul posto di lavoro più del necessario in modo da avere anche delle buonissime energie per il resto della giornata!

Ora, però, è anche particolarmente importante non fare passi falsi per non perdere quell’importante influsso che Giove avrà nella vostra vita.

Oroscopo Leone, 15 maggio: fortuna

La Dea bendata qualcosa di fortunato potrebbe averlo in serbo per voi, amici nati sotto il Leone! Non aspettatevi chissà cose e addirittura, con un cielo così sereno, potreste non essere neppure motivati dal chiedere il supporto del destino!