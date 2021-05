Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Questo sabato di maggio, cari Sagittario, vedrà ancora Venere e Mercurio in angolo dissonante nella vostra orbita celeste. Occhio anche alla Luna, che dovrebbe occupare una posizione piuttosto scomoda, ma fortunatamente con un’influenza poco marcata. Tenete ancora duro un pochino, presto lo schema dovrebbe cambiare, garantendovi finalmente un po’ di tranquillità!

Il divertimento sembra non essere propriamente favorito in questo contesto, ma neppure gli obbiettivi lavorativi, quindi cercate di non impegnarvi troppo per non ricavarne brutte delusioni. Gli affari non sono particolarmente favoriti, ma almeno in amore non dovreste affrontare problemi o complicazioni.

Oroscopo Sagittario, 15 maggio: amore

Nel caso siate impegnati, la vostra dolce metà potrebbe essere una sorta di faro sicuro e sereno per la vostra giornata di sabato.

Grazie al suo supporto dovreste riuscire a lasciarvi alle spalle le piccole e grandi complicazioni che da giorni vi infastidiscono, garantendovi poi una domenica tutto sommato lieta. Per quanto riguarda voi single del Sagittario, invece, nessun importante novità vi dovrebbe attendere, magari passato la giornata con gli amici di una vita cercando il loro un po’ di serenità.

Oroscopo Sagittario, 15 maggio: lavoro

Se poteste liberamente decidere se lavorare o meno nel corso di questo sabato, allora la seconda opzione potrebbe essere la migliore! In tal caso, impiegatevi la giornata con qualche svago, facendo ciò che vi fa stare bene, qualsiasi cosa sia.

Se non foste liberi, invece, cercate di non impiegare troppa forza o impegno nel lavoro perché i vostri obbiettivi non sono per nulla favoriti e non ha senso impegnarsi a fondo per nulla.

Oroscopo Sagittario, 15 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata sembra essere ancora parzialmente interrotto dall’aura di negatività che caratterizza queste vostre giornate. Non fatevene un pensiero fisso, non ne vale la pena! Evitando di pensarci, non vi peserà l’assenza, cari Sagittario!