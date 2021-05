Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, nel corso di questo fine settimana la Luna assumerà un’ottima posizione nei confronti del vostro segno, unendosi ad un già ottimale Marte che non si trova troppo distante da voi! Le soluzioni a tutti i piccoli e grossi problemi dell’ultimo periodo sembrano essere a portata di mano nel corso di questo bel sabato, permettendovi di mettere la parola fine ad alcune questioni decisamente spinose.

Importanti energie vi condurranno anche verso l’inizio di qualche nuovo piano o progetto, in qualsiasi ambito decidiate di attuarlo, garantitevi dal buon Giove nella vostra orbita! Infine, ottime opportunità saranno presentate a voi amici single, purché lasciate la vostra sicura comfort zone.

Leggi l’oroscopo del 15 maggio per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 15 maggio: amore

Nel caso siate degli Scorpione con una relazione stabile, allora questo sabato non vi presenterà problemi, sfide o questioni di qualsiasi natura!

Godetevi la tranquillità e l’armonia che potreste ricavare dai momenti che trascorrete con la vostra dolce metà! Ma le maggiori influenze sembrano essere garantite a voi cuori solitari, che se decideste di mettervi in un paio di situazioni e ambienti nuovi, allora potreste trovare il tanto ricercato amore eterno, ma tutto dipende dalla vostra intraprendenza.

Oroscopo Scorpione, 15 maggio: lavoro

Bene sul lavoro, caratterizzato da una generale tranquillità e monotonia per le mansioni. Ma se aveste qualche progetto lavorativo o personale da iniziare, allora sappiate che gli astri vi danno la possibilità di iniziarlo con il cuore leggero!

Se non foste impegnati con il lavoro, dedicatevi a qualche vostro hobby, potreste ricavarne notevoli ed importanti soddisfazioni!

Oroscopo Scorpione, 15 maggio: fortuna

Cercate di non badare troppo a cosa la fortuna potrebbe garantirvi nel corso di questo sabato, amici nati sotto lo Scorpione. Non sembra essere molto attenta al vostro segno, ma dovreste anche poter contare su una giornata positiva che non vi farà rimpiangere l’assenza della Dea bendata! Cercate solo di evitare le scommesse e gli investimenti azzardati.