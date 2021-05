Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 15 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Il sabato che si configura al vostro orizzonte, carissimi Vergine, non è così tanto sereno come potreste aspettarvi o desiderare. Giove entrerà in opposizione con la vostra orbita celeste, ma per ora avrà un’influenza piuttosto ridotta e si dovrebbe far sentire in maniera più forte solo tra qualche giorno!

I vostri progetti lavorativi potrebbero subire fin da questa giornata degli importanti rallentamenti, ma non preoccupatevene più di tanto per ora e cercate di limitarvi allo stretto indispensabile. Buoni gli influssi della Luna e di Marte, che accentuano le energie che muovono il vostro cuore, rinnovando la sensualità e la forza di volontà!

Leggi l’oroscopo del 15 maggio per tutti i segni

Oroscopo Vergine, 15 maggio: amore

La vita di coppia, cari Vergine, è piuttosto serena questo sabato, caratterizzata da una fantastica dose di sensualità che avrà importanti ripercussioni sulla vostra armonia!

Buonissime opportunità sembrano attendere anche voi cuori solitari del segno! Nel caso decideste di uscire a conoscere qualcuno di nuovo, un rinnovato fascino vi permetterà di fare colpo su di loro, ottenendone sicuramente un’avventura che potrebbe evolvere nel tempo!

Oroscopo Vergine, 15 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro non dovreste affrontare sfide o problemi di qualsiasi natura, ma sembra proprio che i vostri progetti non se la passino così tanto bene. Seppur dovreste essere tranquillamente in grado di chiudere qualsiasi cosa utile per la giornata, i piani futuri cominceranno a subire l’influenza di Giove che li rallenta, rendendoli faticosi.

Oroscopo Vergine, 15 maggio: fortuna

Infine, la Dea bendata in qualche modo è al vostro fianco! Non è chiaro cosa voglia garantirvi in giornata, ma qualcosa sicuramente vi attende carissimi amici nati sotto la Vergine! Tenete gli occhi aperti e impegnatevi in qualche campo che non siete soliti frequentare, qualcosa riuscirete a trovarlo!