Samantha De Grenet in stampelle su Instagram: brutto infortunio per l'ex gieffina

Brutto infortunio sportivo per l’ex vippona del Grande Fratello Vip Samantha De Grenet. Così infatti si è mostrata l’ex gieffina dell’ultima edizione del reality: una foto in stampelle con una lunga didascalia-referto.

Samantha De Grenet: l’infortunio al menisco

Non perde di certo il sorriso Samantha De Grenet ma dall’entità dell’incidente sembra che sia stato proprio un brutto infortunio il suo. Così infatti la De Grenet si è mostrata recentemente su Instagram, postando una fotografia che la ritrae per strada munita di mascherina e stampelle. “È ufficiale – scrive la De Grenet andando a spiegare cosa le è accaduto – Dopo visita specialistica dal Dottor Stefano Lovati, risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema“.

Lo scatto su Instagram con le stampelle

Di certo non proprio una bellissima notizia per la De Grenet che dovrà ora affrontare una serrata riabilitazione per ritornare a poter aver il menisco in piena salute. Sempre la De Grenet spiega poi come, in questo momento, per le condizioni di salute in cui versa e l’entità della lesione, qualsiasi operazione sarebbe vana: “Al momento un intervento non risolverebbe quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!

“.

Samantha De Grenet si mostra dopo l’infortunio. Fonte: Instagram

Samantha De Grenet infortunata: il sostegno di amici e colleghi

Nonostante la “cattiva notizia”, Samantha De Grenet non perde il sorriso dietro la mascherina. Tantissimi i messaggi al di sotto del post arrivati a commento della notizia data dalla De Grenet tra cui quello di Filippo Nardi: “Non hai più l’età per fare certe cose“, al quale la De Grenet risponde dando ragione. Anche Dayane, ex vippona come la De Grenet, commenta l’infortunio: “Che brutto amore“.