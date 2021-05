Tina Cipollari ha attaccato Gemma Galgani e Aldo durante la puntata di Uomini e Donne del 14 maggio. Il dubbio ritorno di fiamma dei due protagonisti del trono over e il repentino cambio d’idea del Cavaliere hanno fatto scattare l’opinionista.

Gemma Galgani e Aldo hanno raccontato la loro serata insieme, che ha decretato la fine della conoscenza. I dubbi però rimangono.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani e Aldo

Tina Cipollari ha attaccato Gemma Galgani e Aldo. La puntata di Uomini e Donne del 14 maggio è iniziata con la solita tiritera di Gemma Galgani. La Dama propone improbabili conoscenze con lo scopo di avere spazio al centro dello studio.

Ultimo complice in questa recita è Aldo. Dopo mesi a portare avanti la storia dell’amicizia, con Gemma che palesemente rifiutava il corteggiamento del Cavaliere, adesso la Dama voleva proporci un poco credibile riavvicinamento.

Ma qualcosa è andato storto. Sembra che Aldo sia stato piuttosto freddo con la Dama: “Sono uscita con Aldo… Siamo stati bene… Non lo sentivo vicino come mi sarei aspettata“. Il Cavaliere ha rifiutato qualsiasi avvicinamento con Gemma Galgani.

Tina Cipollari attacca Aldo, lui continua per la sua strada

Il Cavaliere ha deciso di chiudere di nuovo con Gemma Galgani. Il riavvicinamento, che sembrava già forzato, è naufragato in un sola sera: “Probabilmente le dovrei chiedere scusa… Non sono stato di buona compagnia ieri sera… Non sono stato assolutamente gentile e cavaliere ieri sera“.

Non si è capito bene in base a cosa Aldo abbia deciso di rivedere la Dama per poi cambiare idea poche ore dopo. I dubbi sono stati sollevati anche da Tina Cipollari: “Lo Sai cosa avresti dovuto fare? Non mi interessa Gemma… Mi dispiace adesso m’interessa Isabella… Buffoni… Uno peggio dell’altro“.

Aldo è andato dritto per la sua strada, chiara solo a lui: “Io a questo punto torno al punto di partenza e mi rimetto in gioco… Non me la sento più“. Il Cavaliere ha chiuso, così, definitivamente con Gemma Galgani, speriamo sia la volta definitiva.

