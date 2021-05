Vincenzo Salemme, il comico di Napoli è indiscutibilmente uno degli attori del piccolo e grande schermo italiano più apprezzati di sempre. Lanciato nel mondo del teatro da Eduardo De Filippo che ne aveva scorto il talento, tanti i successi del comico come …E Fuori Nevica.

Vincenzo Salemme: il debutto grazie a De Filippo

Comico irriverente, alto 1,71m, Vincenzo Salemme nasce a Bacoli, un piccolo paese in provincia di Napoli, il 24 luglio 1957. Nel 1976, si diploma al Liceo Classico Umberto I di Napoli e, successivamente, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università Federico II.

Ad appena 20 anni, il comico si trasferisce a Roma e viene aggregato alla compagnia del grande drammaturgo Eduardo De Filippo. Da quel momento in poi, Salemme farà carriera nel mondo del teatro, in televisione e sul grande schermo, diventando uno degli attori più amati.

Vincenzo Salemme e il matrimonio con Valeria Esposito

In merito alla vita privata di Vincenzo Salemme si sa davvero poco: di lui si sa che era molto affezionato alla madre, Clotilde di Meo (scomparsa nel marzo 2016 all’età di 85 anni). La donna rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per l’attore e tutta la città di Bacoli, dove per tutti era la “maestra Tilde”.

Ma la madre non è stata l’unica donna nella vita di Salemme: infatti, dopo un folle innamoramento per Monica Vitti, l’attore conobbe circa 40 anni fa, durante la Festa dell’Unità a Napoli (in cui era presente come membro del PCI), Valeria Esposito, di 11 anni più giovane, con la quale si sposò rimanendo al suo fianco per 30 anni. I due non ebbero figli anche se li desiderarono fortemente e dovettero affrontare una serie di problemi dovuti alla gravidanza, tra cui un aborto spontaneo. La coppia si allontanò in maniera definitiva con il divorzio nel 2019.

Il grande amore con Albina Fabi

Attualmente, Vincenzo Salemme ha una compagna: si tratta di Albina Fabi, costumista conosciuta durante l’esperienza dell’attore come giudice di Tale e Quale Show. Della donna si sa davvero poco, se non che ha un figlio, Ludovico, avuto da una precedente relazione, che è napoletana come l’attore e grandissima tifosa del Napoli. La coppia tiene molto alla propria privacy tanto che la donna, su Instagram, ha il profilo privato mentre su Facebook posta, saltuariamente, alcuni scatti con l’attore.