Autorevole, severa e senza peli sulla lingua: questi sono solo alcuni degli aggettivi che si possono attribuire ad Anna Pettinelli dopo la sua esperienza come prof ad Amici 20. In coppia con Veronica Peparini, seppur molto diverse nel carattere e nel modo di insegnare ai propri allievi, è riuscita a far arrivare quasi tutta la sua squadra in finale.

Ma chi è Anna Pettinelli? Perché è considerata una delle speaker radiofoniche più conosciute in Italia?

Anna Pettinelli: un giovane amore per la radio e l’esordio in tv

Anna Pettinelli ha 64 anni ed è nata a Livorno il 28 gennaio 1957. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima: aveva solo 16 anni quando ha avuto un programma tutto suo in una radio toscana.

Negli anni ’80 entra a far parte del mondo televisivo presentando 6 edizioni di Discoring, ma soprattutto conducendo ben due edizioni del Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986. Da Sanremo in poi, la carriera di Anna Pettinelli è in continua ascesa fino a diventare la voce più nota di RDS: la radio romana tra le più ascoltate in Italia.

Continua la sua vita televisiva presentando su Telemontercarlo il talk Sesso – parlano le donne ed è giudice nel talent RDS Academy in onda su Sky Uno nel 2014.

Di recente è stata ospite fisso a Vieni da me di Caterina Balivo e da quest’anno anche della Vita in Diretta condotto da Alberto Matano.

Temptation Island Vip: tra conferme e dimostrazioni

Ha partecipato nel 2019 a Temptation Island VIP condotto da Alessia Marcuzzi, entrando con il suo compagno Stefano Marchi. La relazione ha fatto molto chiacchierare soprattutto a causa della differenza di età che c’è tra i due: Stefano, infatti, è più giovane di 18 anni.

Anna, perciò, sbarca sull’isola della tentazione alla ricerca di conferme e per dimostrare che un amore è tale nonostante l’età. Ma non sono mancati degli imprevisti: in particolare quando Anna aveva notato l’avvicinamento del suo compagno Stefano alla single Cecilia Zagarrigo.

Il loro amore ha però trionfato e dopo un falò molto sincero e commovente, Anna e Stefano sono usciti insieme.

Anna Pettinelli: il matrimonio e i progetti della figlia Carolina

Anna Pettinelli e Stefano Marchi sono ancora insieme e si sono sposati alle Maldive anche se il rito ha soltanto un valore simbolico. A Verissimo Anna Pettinelli parlando di sua figlia Carolina Russi, che aveva partecipato al talent The Voice of Italy qualche anno fa, ha affermato: “Mia figlia ha avuto qualche velleità artistica che continua nella sua camera.

Ha intrapreso un’altra strada: è lanciata nel mondo del marketing”.

Anna Pettinelli: l’esperienza come prof ad Amici 2021

La sua esperienza ad Amici è iniziata nel 2019 ma solo da quest’anno, Anna Pettinelli è una maestra di canto. Parlando di questa sua esperienza la speaker afferma di essere molto contenta “perché dopo una vita passata a studiare e parlare di musica qualcosa bisogna restituire, altrimenti il lavoro che si è fatto negli anni conta poco“. “Sono una che non le manda a dire. Dico sempre quello che penso, anche se a volte mi pento”, afferma parlando di sé alla Toffanin, alludendo anche alle numerose scintille che ha avuto con Rudy Zerbi nel corso di questa edizione.