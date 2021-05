Nuova eliminazione a L’Isola dei Famosi, destinata a scombinare gli equilibri di gioco. A rischio 4 concorrenti: Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Valentina Persia e Roberto Ciufoli. Il televoto, annunciato in diretta da Ilary Blasi, comunica il verdetto di serata: per uno di loro l’avventura termina qui.

Nuovo eliminato a L’Isola dei Famosi

Eliminazione in vista a L’Isola dei Famosi e a farne le spese, questa volta, è uno tra Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Valentina Persia e Roberto Ciufoli. Quattro naufraghi così diversi tra loro, ma che hanno mostrato carattere e grinta da vendere.

Prima di arrivare al verdetto definitivo, tuttavia, ci sono alcuni importanti step da prendere in considerazione.

A cominciare dall’elezione del primo concorrente salvo al televoto. In collegamento con Playa Palapa, Ilary Blasi chiude definitivamente il televoto ed annuncia il primo verdetto di serata. A spuntarla è Valentina Persia, premiata dal pubblico e quindi ufficialmente ancora in gioco. A rischio restano Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Emanuela Tittocchia, i cui destini sono nelle mani del Leader Salvador di puntata. A godere di questa nomina è Isolde Kostner, che ha vinto la sfida al “girarrosto” contro Valentina Persia.

Emanuela Tittocchia eliminata

Proprio Isolde Kostner deve decidere chi dei tre naufraghi rimasti merita di essere salvato e chi mandato in un televoto flash. Roberto e Rosaria vengono graziati e viene così sacrificata Emanuela Tittocchia. La seconda prova Leader, tutta al maschile, viene invece vinta da Ignazio Moser. Anche il fidanzato di Cecilia Rodriguez è tenuto a compiere una scelta sui due naufraghi rimasti: in questo caso viene salvata Rosaria e sacrificato Roberto Ciufoli.

Roberto Ciufoli e Emanuela Tittocchia sono così i due candidati al televoto flash, aperto da Ilary Blasi in puntata, che viene chiuso poco dopo.

Dalla busta letta in studio da Ilary Blasi emerge il nome di chi si salva. A scamparla è Roberto, Emanuela è eliminata ma può giocarsi ancora il tutto per tutto decidendo o meno di rimanere a Playa Imboscadissima assieme a Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Ma la concorrente decide di rifiutare questa seconda possibilità, optando dunque per il ritorno immediato in Italia.

