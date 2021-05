Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino hanno avuto un piccolo “battibecco” a distanza inerente a un momento di sconforto della concorrente Miryea Stabile. In Palapa la conduttrice chiede al suo inviato come stia la naufraga e, ascoltata la risposta, lo esorta a fare qualcosa per tranquillizzarla. “Valla a consolare“, il rimprovero in diretta a Rosolino.

Miryea Stabile, crisi di pianto in diretta

Massimiliano Rosolino è nel mirino di Ilary Blasi nel corso di questa puntata de L’Isola dei Famosi. La conduttrice ha più volte punzecchiato il suo inviato durante la diretta di stasera, rimproverandolo soprattutto di non aver spiegato in maniera chiara e adeguata alcune prove di gioco.

Ma al centro di un piccolo “battibecco” a distanza tra i due è la condizione psicologica di Miryea Stabile.

La naufraga ha avuto una dura crisi di pianto durante una vittoria della prova di gioco, dal momento che la porzione di cibo che le è spettata come bottino non è stata al livello delle altre: un cucchiaio di dolce a differenza della pasta al pesto o della cotoletta attribuita invece a Andrea Cerioli e Valentina Persia. Complici la fame e un po’ di stress, la naufraga è crollata in lacrime in spiaggia.

Ilary Blasi rimprovera Massimiliano Rosolino

Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si accorge dell’assenza di Miryea e chiede subito informazioni a Massimiliano Rosolino: “Nel frattempo mi dicono che Miryea è uscita a piangere“.

L’inviato spiega: “Ha avuto un attimo di sconforto, ma adesso rientra“. Secca la risposta della conduttrice: “E allora valla a consolare, me la vai a consolare?“.

Rosolino ha subito fatto notare come, se fosse andato fuori a consolarla, il suo posto da inviato sarebbe rimasto vacante e non si sarebbe potuti continuare con il proseguo della diretta: “Eh ma chi ci viene qua? Se vuoi ci vado volentieri, ma è con Valentina…“.

Poi aggiunge: “Sta piangendo perché ha avuto un primo pianto quando gli altri hanno iniziato a mangiare, era dispiaciuta e affamata. Sono momenti delicati, ma adesso i suoi compagni di squadra saranno più generosi“.