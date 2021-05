Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Voi dell’Acquario siete ancora davanti ad un’ennesima giornata fatta di voglia di cambiamenti e miglioramenti! In particolar modo, potrebbe essere arrivato il momento per voi di rivoluzionare la vostra vita sentimentale, soprattutto nel caso non ne foste per nulla soddisfatti. Seppur potreste dover prendere alcune decisioni sofferte, con il buon supporto degli amici o dei parenti riuscirete a superare il dolore in fretta, capendo che era l’unica strada che avrebbe potuto condurvi alla serenità!

Insomma, le rivoluzioni richiedono anche dei sacrifici, ma fortunatamente non saranno così tanto sofferti!

Leggi l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni

Oroscopo Acquario, 16 maggio: amore

Amici single del segno, ottime possibilità alle porte, con le stelle che favoriscono i nuovi incontri e i rapporti, anche occasionali! Per chiunque fosse occupato in una relazione per nulla felice, potrebbe essere arrivato ora il momento di tirare le somme per capire come muovervi.

Nel caso pensaste che sia arrivata di cambiare completamente vita, assecondate il vostro volere, ne gioverete di certo anche se questo dovesse comportare un po’ di dolore.

Oroscopo Acquario, 16 maggio: lavoro

La vostra vita lavorativa potrebbe soddisfarvi e gratificarvi, ed in tal caso, cari Acquario, questa domenica sarete investiti da una nuova voglia di mettervi in gioco per raggiungere importanti mete nel corso dei prossimi giorni! Altrimenti, se proprio non vi piacesse qualche buona offerta sembra essere nell’aria per la settimana che verrà, quindi per ora non prendete decisioni affrettate ma aspettate a vedere cosa abbia in serbo il destino!

Oroscopo Acquario, 16 maggio: fortuna

La fortuna è forte al vostro fianco, cari amici dell’Acquario! Potrebbe garantirvi qualche importante sorpresa sotto il piano emotivo. Oltre a questo, però, sembra che grazie al supporto della Dea bendata possiate riuscire a passare dell’ottimo tempo di qualità con la vostra famiglia, anche se ultimamente le cose non sono andate benissimo tra voi.