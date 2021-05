Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, questa domenica sembra ruotare quasi completamente attorno al vostro benessere relazionale! Grazie ad alcuni transiti positivi ma veloci sarete portati a dedicare quasi tutte le vostre forze ed energie alla vostra dolce metà. Nel caso siate single, non ci sono grandissime opportunità alle porte, ma quella dedizione sembrate poterla impegnare nei rapporti amicali e famigliari, magari superando qualche piccolo dubbio del passato!

Inoltre, potreste farvi guide di alcuni progetti entusiasmanti, che vi permetteranno un’unione maggiore con le persone che costellano il vostro cuore!

Oroscopo Bilancia, 16 maggio: amore

Carissimi Bilancia impegnati in una relazione stabile, anche sorta da poco, questa domenica sarete investiti dai maggior benefici da parte degli astri! I vostri bei sentimenti dovrebbero uscirne accentuati, mentre portaste anche farvi risolutori di un qualche problema esterno alla relazione che attanaglia la mente della vostra dolce metà!

Uscite a divertirvi, organizzate qualcosa e tenetele occupata la mente, ve ne sarà sicuramente grata e potrebbe premiarvi in qualche modo!

Oroscopo Bilancia, 16 maggio: lavoro

Il lavoro dovrebbe essere solamente un ricordo, per quanto vi riguarda. La giornata è utile per saldare il rapporto con il vostro partner e per dedicarvi un po’ di più ai rapporti familiari! Alle varie questioni lavorative che vi attendono lunedì, ci penserete poi quando sarà il momento, preoccuparvene ora vi distrarrebbe solo dalle cose importanti.

Oroscopo Bilancia, 16 maggio: fortuna

La fortuna vi sorride, amici della Bilancia, e favorisce la risoluzione dei problemi di chi vi sta attorno. Voi giocherete un ruolo in primo piano nella ricerca di quelle soluzioni, e la gratitudine dei vostri cari sarà la ricompensa migliore!