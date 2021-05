Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi Cancro, siete al cospetto di una domenica decisamente buona per i sentimenti, con un accrescimento generale delle belle emozioni che vi tengono uniti alla vostra dolce metà! Grazie ad un Marte in aspetto fantastico, poi, dovreste essere in grado di superare senza difficoltà ogni piccolo problema che il quotidiano potrebbe porvi davanti.

Sembra, però, che possiate essere chiamati a risolvere una questione piuttosto delicata che interesserà il vostro lavoro, in particolar modo nel caso in cui occupiate una posizione di rilievo in azienda o siate dei liberi professionisti. Non dovrebbe, però, intaccare in alcun modo la vostra domenica, permettendovi di tornare immediatamente a dedicarvi alla vostra dolce metà.

Oroscopo Cancro, 16 maggio: amore

Durante questa domenica il cielo sembra volervi guidare lungo la strada della passione e dell’accrescimento dei sentimenti positivi.

Soprattutto con il vostro partner di lunga data potreste sperimentare una nuova intesa, rinnovata dai movimenti astrali a voi favorevoli! Per i single non sembra esserci nulla in serbo, continuate lungo la vostra strada che prima o poi qualcuno lo incontrerete sicuramente!

Oroscopo Cancro, 16 maggio: lavoro

Amici del Cancro, nel caso siate degli imprenditori o dei liberi professionisti, nonostante sia domenica, potreste essere chiamati a risolvere un qualche tipo di problema. Dedicategli un po’ di attenzione e riuscirete a farlo in brevissimo tempo, senza un impiego eccessivo di energie o forze!

Oroscopo Cancro, 16 maggio: fortuna

La fortuna è un po’ distante dalla vostra orbita celeste, cari nati sotto il segno del Cancro. Non è nulla di cui dovreste preoccuparvi, perché le occasioni in cui potreste rivolgervi alla Dea bendata saranno pochissime questa domenica.