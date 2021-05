Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, nella mattinata di questa domenica sembrate poter essere investiti da un flusso di energie veramente positive! Progetti, idee e nuove volontà prenderanno il sopravvento nella vostra testa, permettendovi di dimenticare tutte quelle piccole preoccupazioni degli ultimi giorni!

Importanti prospettive si configurano per voi sotto il piano amoroso, sia che siate impegnati da tempo o che siate dei cuori solitari alla ricerca dell’amore eterno! Godetevi il bel sole di questa giornata, divertitevi e impegnatevi nelle cose che vi fanno stare bene, la prossima settimana sembra essere abbastanza importante e gratificante!

Leggi l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 16 maggio: amore

Nel caso siate dei Capricorno single, allora non abbiate paure o freni per uscire nel corso di questa domenica! Gli astri, infatti, sembrano potervi condurre verso alcune importanti conoscenze, che con un po’ di tempo e dedizione si trasformeranno in relazioni stabili e felici!

Voi amici impegnati, invece, potrete conoscere una buonissima intesa con la vostra dolce metà, purché le dedichiate le necessarie attenzioni!

Oroscopo Capricorno, 16 maggio: lavoro

Cari Capricorno, cercate di escludere i pensieri lavorativi dalla vostra giornata di domenica. Pensate, piuttosto, a tutte le cose belle che questa giornata ha da offrire! I progetti e le idee sono tantissimi, e gli stimoli ancora di più! Cercate di capire a cosa vogliate dedicare il vostro tempo, passando alcuni momenti di qualità con chi vi circonda, che sia la vostra dolce metà, i familiari o gli amici di sempre.

Oroscopo Capricorno, 16 maggio: fortuna

Amici nati sotto il segno del Capricorno, un’ottima giornata sotto il piano della fortuna vi attende domenica. Per voi amici single potrebbe concretizzarsi in alcune nuove possibilità relazionali con qualcuno che non avevate mai considerato fino in fondo. Oppure, potrebbe trattarsi anche di una piccola fortuna economica!