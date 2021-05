Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, vi si prospetta una domenica caratterizzata da qualche transito abbastanza particolare ed interessante! Giove è leggermente imbronciato con voi, rendendovi leggermente distratti e distanti in alcuni momenti della giornata, ma nulla che possa avere chissà quali ripercussioni!

Saturno, poi, sembra volervi infondere di energie, per permettervi l’impegno e la dedizione necessari per impegnarvi a fondo nella vostra relazione stabile! Infine, Mercurio e Venere sembrano volersi garantire una posizione di rilievo all’interno della vostra sfera sentimentale, accentuandone alcuni aspetti fondamentali e piacevoli!

Leggi l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni

Oroscopo Gemelli, 16 maggio: amore

Cari Gemelli impegnati in una relazione stabile, questa domenica sembra volervi regalare qualche bella sorpresa per la relazione. Venere e Mercurio, in particolar modo, accentuano anche la complicità e la condivisione con la vostra dolce metà.

Grazie a questo rinnovato spirito relazionale, potreste cominciare a pensare a qualche importante progetto per il vostro futuro assieme, ma non mettete troppa fretta alle cose.

Oroscopo Gemelli, 16 maggio: lavoro

Il lavoro non dovrebbe avervi fornito eccessivi grattacapi nel corso della settimana, ma in ogni caso evitate di rimuginarci ancora su. Questi pensieri potrebbero essere la ragione della distrazione che affollerà la vostra mente, quindi potrebbe essere decisamente meglio evitarli per dedicarsi agli altri.

Oroscopo Gemelli, 16 maggio: fortuna

Infine, l’influsso che la Dea bendata della fortuna può garantirvi in questa domenica già abbastanza positiva, sembra essere piuttosto limitato.

Cercate di non stare a pensarci troppo su, evitando magari quegli investimenti che da tempo state valutando o l’azzardo fine a se stesso, amici dei Gemelli!