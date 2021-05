Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, buone nuove vi attendono nel corso di questa domenica. L’ultima settimana sembra avervi presentato una grande mole di preoccupazioni e problemi, oltre ad un senso generale di infelicità dalle cose che avete ottenuto nell’ultimo periodo. Ora, però, è arrivato il momento di andare oltre, lasciando quei pensieri dove sono, ovvero nel passato!

Giove e il Sole, forti nei vostri piani astrali, vi guidano verso alcune conquiste nel caso siate single, anche se non sembrano configurarsi importanti relazioni nell’immediato futuro. Vivete questa domenica con il cuore leggero, non ha senso preoccuparsi in ogni momento tralasciando il divertimento!

Leggi l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 16 maggio: amore

Per voi Sagittario impegnati in una relazione, da questo momento in poi, maggio ha l’aria di configurarsi come all’insegna della passionalità!

Giove e il Sole rasserenano i vostri orizzonti amorosi, specialmente per i single in cerca di un’avventura o di un’emozione “mordi e fuggi”. Le conquiste sono veramente dietro l’angolo, andategli incontro e vedrete che sapranno sorprendervi!

Oroscopo Sagittario, 16 maggio: lavoro

Cercate solamente di non pensare al lavoro nella vostra bella domenica, cari amici del Sagittario! È proprio a causa di questi pensieri che la settimana che sta per concludersi non è stata così tanto serena. Ma per poter vivere al meglio la nuova settimana dovreste cercare di staccare un attimo, dimenticandovi cosa vi abbia causato tutti qui grattacapi.

Siete circondati da persone fantastiche che tendono a supportarvi sempre, approfittatene!

Oroscopo Sagittario, 16 maggio: fortuna

Anche la Dea bendata della fortuna ha qualcosa di importante e positivo in serbo per voi! Grazie alla sua favorevolissima influenza dovreste godere di un umore veramente alle stelle, oltre ad una vitalità che investirà qualsiasi campo della giornata. Con questi due benefici dalla vostra parte, sarà molto più semplice risolvere alcuni problemi secondari che potrebbero sempre presentarsi.