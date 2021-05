Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, questa domenica sembra essere piuttosto vantaggiosa per lasciarvi alle spalle i brutti pensieri che hanno caratterizzato la vostra ultima settimana. La Luna migliora il vostro spirito e l’umore generale, permettendovi di ragionare a mente lucida su alcune questioni che avete dovuto affrontare, mettendoci finalmente un punto.

Grazie a Plutone, sarete anche animati da un notevole ardore sentimentale, che vi permetterà di provare emozioni nuove con la vostra dolce metà! Potreste anche trovare in lei il sostegno necessario per superare i dubbi che vi attanagliano. Insomma, cercate di pensare un po’ a voi stessi in questa giornata!

Leggi l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 16 maggio: amore

Plutone che vi guida vi sta portando lungo la rotta dell’ardore sentimentale! Potreste sperimentare delle rinnovate emozioni con la vostra dolce metà se vi lasciate guidare dalle sue sapienti e comprensive braccia.

Mercurio, poi, vi consegnerà le chiavi per frenare qualche vostro atteggiamento scorretto nei confronti delle vostre relazioni.

Oroscopo Scorpione, 16 maggio: lavoro

La sfera lavorativa vi ha giocato dei brutti scherzi nel corso di questa ultima settimana, e potreste avvertirne notevolmente il peso sulle spalle. Tuttavia, cercate di considerare il fatto che la maggior parte delle preoccupazioni sono sorte a causa di una vostra scorretta percezione di voi stessi. Non lasciatevi abbattere dai momenti di sconforto, siete forte e combattivi!

Oroscopo Scorpione, 16 maggio: fortuna

La fortuna sarà forte in voi nel corso della giornata, permettendovi di mettervi in gioco con il cuore alleggerito dall’impressione che le cose possano andare male. Cari Scorpione, ricordatevi che è solo colpa del modo in cui percepite voi stessi e le vostre possibilità e capacità, ad influire pesantemente sulla buona riuscita delle cose. Smettete di pensare di essere inadatti, non lo siete affatto e dovete solo dimostrarlo a voi stessi, nessuno vi giudica in modo negativo!