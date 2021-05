Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Cari amici del Toro, in questa giornata di festa non dovreste trovarvi davanti a nessun grosso problema! Il cielo sopra alla vostra testa è piuttosto sereno, grazie ai buoni influssi di Venere e Plutone! Il primo vi garantirà un buon senso di tranquillità nei vostri rapporti amorosi, oppure qualche entusiasmante possibilità nel caso siate single.

Il secondo, invece, è il pianeta del benessere psicofisico e vi permetterà di dimenticare ogni sorta di preoccupazione lavorativa dell’ultimo periodo, garantendovi una giornata serena all’insegna delle vostre passioni e del divertimento! Non abbiate timore ad organizzare qualcosa, con chiunque preferiate, che sia la famiglia, gli amici o solo la vostra eventuale dolce metà!

Oroscopo Toro, 16 maggio: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa nessuna novità dovrebbe attendere chi è impegnato in una relazione stabile. Per i single, però, sembrano esserci alcune entusiasmanti possibilità alle porte, con l’influsso di Venere che influenza notevolmente l’amore.

Può darsi che non abbiate mai visto una persona della vostra cerchia stretta con gli occhi giusti, ed ora potreste iniziare ad immaginare un futuro con lei. Provate a buttarvi, qualcosa di bello potrebbe capitare grazie anche ai buoni transiti che vi sorreggono!

Oroscopo Toro, 16 maggio: lavoro

Le preoccupazioni lavorative saranno solo un brutto e lontano ricordo nel corso di questa domenica, cari amici nati sotto il Toro!

Grazie alla tranquillità e al relax che caratterizzano la vostra giornata dovreste riuscire a trovare un po’ di divertimento da tutte quelle piccole cose che vi fanno stare bene, anche solo un vecchio hobby che avete accantonato per via del poco tempo libero.

Oroscopo Toro, 16 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna non riuscirà ad avere un influsso completo nella vostra domenica, amici del Toro. Potrebbe magari darvi una piccola spintarella in un paio di momenti più complicati, giusto per permettervi di andare oltre, ma nulla di più e neppure di estremamente positivo.