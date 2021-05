Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Nel corso di questa domenica, carissimi Vergine, sembrate essere interessati da alcuni ottimi transiti positivi! All’interno della vostra coppia stabile degli importanti progetti prenderanno finalmente il via in maniera definitiva, garantendovi un futuro sereno in compagnia della persona che avete al vostro fianco!

Occhio voi single, però, perché potreste essere davanti a qualche nuova conoscenza, ma che sembra anche essere poco felice e stabile. Una nuova serie di idee creative animerà la vostra mattinata, e potrebbe riflettersi sul vostro lavoro nel caso svolgiate una professione in quell’ambito!

Leggi l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni

Oroscopo Vergine, 16 maggio: amore

Seppur l’oroscopo della giornata si configuri come abbondantemente positivo, gli incontri in amore non sembrano essere affatto favoriti. Occhio, quindi, amici single perché quel nuovo rapporto che sembra volervisi proporre durante questa giornata, potrebbe non essere affatto una ventata positiva.

Il rischio è di incappare in una persona con cui non stareste bene, finendo per pentirvi della scelta fatta.

Oroscopo Vergine, 16 maggio: lavoro

Nel corso di domenica, voi liberi professionisti della Vergine che svolgete una professione creativa, potreste essere investiti da un buon flusso di idee che animeranno la prossima settimana! Cercate, però, di non chiudervi in camera a rimuginare su questo tutto il giorno, spesso le idee arrivano principalmente dal confronto con gli altri.

Oroscopo Vergine, 16 maggio: fortuna

Abbastanza buono anche l’influsso della Dea bendata, che però non sembra essere così forte o presente nella vostra domenica, cari amici nati sotto la Vergine!

Una piccola sorpresa o una nuova emozione con qualcuno che già conoscete potrebbe quasi sicuramente interessarvi!