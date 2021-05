Tancredi ad Amici ha stupito per talento, carisma e una spiccata personalità. Tuttavia il cantante ha visto sfumare anticipatamente i sogni di vittoria, essendo stato eliminato la scorsa puntata nel corso della semifinale. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi può dirsi però più che positivo e il giovane artista è pronto ora a guardare al futuro con ottimismo.

Tancredi a Verissimo dopo l’esperienza ad Amici

Tancredi è stato uno dei protagonisti dell’edizione di Amici ormai prossima alla conclusione. Stasera infatti viene eletto il nome del vincitore ufficiale, ma il giovane cantante non rientra nel parterre di artisti che potranno godere di questo privilegio.

Il ragazzo è stato infatti eliminato nel corso della semifinale della scorsa settimana, al pari della ballerina Serena, lasciando così spazio per la finale a Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Alessandro e Giulia.

Nonostante l’eliminazione, il percorso di Tancredi nel talent può dirsi soddisfacente. Il giovane cantante si è formato, nel corso di queste settimane, anche grazie ai consigli e agli insegnamenti di Arisa, sua professoressa di canto. Sul palco si è contraddistinto per grinta e una spiccata personalità e la sua Las Vegas è ormai diventata una hit, apprezzata e canticchiata da moltissimi fan e non solo.

Oggi a Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Tancredi ripercorre la sua esperienza ad Amici.

Tancredi e il supporto di papà: “Orgoglioso di me“

In studio con Silvia Toffanin, Tancredi ripercorre la sua avventura ad Amici e le sue prime volte vissute nella scuola: le sue prime esibizioni live dopo tanta gavetta, e le prime cover da lui create ed interpretate nelle puntate del serale. Un’esperienza che l’ha aiutato a maturare, grazie anche e soprattutto al supporto di una persona speciale: il papà.

Il ragazzo racconta il legame speciale che lo lega alla figura paterna e come lo abbia spronato ad inseguire il sogno della musica: “Ammetto di aver avuto paura, non pensavo di andare direttamente a fare musica, stavo cercando di crearmi un piano B. Lui mi ha spinto a lasciar stare tutto, inseguire i miei sogni e sta succedendo qualcosa di molto grande. Se devo ripensare a come sono entrato, sono totalmente cambiato, si è aperto tutto quanto“. E aggiunge: “Mi ha detto che è orgoglioso di me ma mi fa un po’ paura, adesso devo dimostrare tutto questo perché questo è solo un inizio. Ormai non c’è più il piano B, ho solo il piano A“.

Approfondisci

Giallo su Tancredi: il cantante avrebbe smesso di seguire Arisa dopo l’eliminazione da Amici 2021