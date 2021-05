La domenica di Italia 1 si dipinge di azione con il film Gemini Man. Il film con Will Smith sarà trasmesso in prima serata domenica 16 maggio 2021 su Italia 1. La trama ed il cast del film di Ang Lee per essere preparati alla messa in onda.

Gemini Man: il cast del film in onda su Italia1

Gemini Man è un film del 2019 di genere action misto a fantascienza del regista taiwanese Ang Lee, da sempre attento a tematiche in contrasto tra loro come la tradizione e la modernità, un rapporto che si ritrova anche nel suo lavoro più noto dal titolo I segreti di Brokeback Mountain.

Il film vede come protagonista Will Smith, amato attore statunitense apprezzato in tante pellicole degli ultimi 15 anni come La ricerca della felicità e Io sono leggenda che lo hanno consacrato al grande pubblico mondiale.

Il cast completo del film vede tra gli altri attori anche Clive Owen, Benedict Wong e Mary Elizabeth Winstead.

Gemini Man: la trama del film in onda su Italia1

Il protagonista del film è Henry Brogan (interpretato da Will Smith), un assassino professionista sull’orlo del ritiro dopo una lunga carriera in una organizzazione criminale. Quindi dopo essersi guadagnato la fiducia dei suoi capi e colleghi decide che è arrivato il momento di ritirarsi ad una vita tranquilla ponendo fine alla sua lunga carriera criminale.

La sua volontà però si scontra con quella del suo capo che non vorrebbe perdere una risorsa di sicuro affidamento e così preziosa per i suoi affari. Si arriva così allo scontro ed il capo di Henry architetta un piano a dir poco assurdo: usando il suo dna crea un clone più giovane di 25 anni del killer e gli affida il compito di trovare e distruggere l’ex alleato Henry.

Il film dunque sarà una continua lotta all’ultimo sangue tra i due Henry con il più vecchio alle prese con una impresa assai difficile: difendersi dal se stesso più giovane che è avvantaggio dall’età e dall’abilità di anticipare le sue mosse.

Le vicende fileranno dritte tra sparatorie ed inseguimenti al cardio palma fino a che uno dei due non riuscirà a distruggere l’altro.