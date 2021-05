Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Questo lunedì, amici dell’Acquario, dovreste sperimentare un notevole ed importante senso di soddisfazione generale da tutti i vari aspetti della vostra esistenza. Le coppie stabili attraverseranno una giornata serena e piacevole, all’insegna dei bei sentimenti che vi tengono legati e dell’intesa che ultimamente potrebbe aver leggermente vacillato.

Anche il lavoro dovrebbe essere privo di preoccupazioni grosse, seppur un buon numero di mansioni aggiuntive sembra potervi essere assegnato, ma vivetelo positivamente piuttosto che come una ripicca da parte di un superiore. Se steste pensando di attuare qualche rinnovamento, allora attendete ancora un paio di giorni, gli astri stanno preparando il loro importante influsso per aiutarvi!

Oroscopo Acquario, 17 maggio: amore

Questo lunedì, amici dell’Acquario impegnati ormai da tempo, vedrà la vostra intesa di coppia raggiungere vette importanti!

La lungimiranza che spesso vi caratterizza traghetterà le vostre menti verso un futuro stabile e sereno assieme. Voi single, invece, dovreste essere investiti da una nuova voglia di buttarvi in alcune avventure, senza impegnarvi fino in fondo, giusto per divertirvi un po’! Non abbiate paura di farlo, è giusto svagarsi e non pensare sempre e solo al futuro, anche se spesso è il vostro chiodo fisso.

Oroscopo Acquario, 17 maggio: lavoro

Bene anche per quanto riguarda la sfera lavorativa di questo lunedì! Un vostro superiore potrebbe riempirvi di mansioni extra, piccole e grandi, che voi ovviamente sarete in grado di concludere senza difficoltà, carissimi amici nati sotto l’Acquario!

Seppur possa sembrarvi una sorta di punizione, in realtà potrebbe trattarsi di una prova, per vedere come reggete lo stress e se siete la persona giusta per un’eventuale promozione!

Oroscopo Acquario, 17 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna nella giornata di lunedì sembra essere un pochino distratta. Avrà influenza nella vostra vita, ma sembra che sarà riscontrabile quasi esclusivamente all’interno della sfera lavorativa. Tenete gli occhi aperti, non si sa mai che regali possa aver in serbo il destino!