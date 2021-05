Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari amici dell’Ariete, il lunedì che vi attende alle porte di questa nuova settimana sembra essere piuttosto positivo per il vostro segno! Grazie al buon numero di pianeti positivi nella vostra orbita sarete spinti a dare il meglio di voi per riuscire a cambiare in meglio qualche aspetto che non vi soddisfa pianamente della vostra vita.

All’interno del vostro nucleo famigliare dovreste farvi promotori del benessere, ritrovando la tranquillità dal vostro rapporto, in special modo se nell’ultimo periodo aveste dovuto affrontare una qualche tipo di problema!

Oroscopo Ariete, 17 maggio: amore

Venere vi infonde tutte le sue energie erotiche e sessuali nel corso di questo lunedì carissimi Ariete! Grazie a lui dovreste poter sperimentare una nuova sintonia con la vostra dolce metà, saldando il rapporto tra di voi o risolvendo una vecchia questione che vi ha causato un gran numero di grattacapi.

Voi single potreste provare a guardavi un po’ attorno per scoprire che qualcuno vi desidera, ma forse non si osa dirvelo apertamente pensando voi non siate interessati.

Oroscopo Ariete, 17 maggio: lavoro

Molto bene anche per il vostro rientro al lavoro, cari Ariete! Con Saturno in angolo positivo sarete investiti da una buona intraprendenza che potrebbe portarvi verso alcuni importanti risultati economici. L’unica cosa che dovrete fare è osare e non fermarvi mai, soprattutto davanti alle difficoltà, ma è una delle caratteristiche preponderanti del vostro segno!

Oroscopo Ariete, 17 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata non sembra mancarvi, anche se risulta essere piuttosto limitato amici nati sotto l’Ariete. Da lei potreste aspettarvi al più una piccola sorpresa, forse da parte della vostra dolce metà o della famiglia!