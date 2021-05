Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, la giornata di lunedì sembra volervi regalare un buon numero di pianeti a sorreggere la vostra meravigliosa orbita! Ponendovi al centro delle attenzioni di tutti, dagli amici ai colleghi, passando anche per la dolce metà e i famigliari, riuscirete a svoltare in meglio l’umore di chi vi circonda, facendovi promotori del loro benessere grazie al vostro spirito alle stelle!

Entro fine mese, a partire da questa giornata, dovreste anche poter incappare in un’importante opportunità lavorativa, che vi porterà veramente vicinissimi al tanto ambito successo!

Oroscopo Gemelli, 17 maggio: amore

Dovrebbe aprirsi, per voi Gemelli impegnati in una relazione stabile, un periodo all’insegna della sintonia con il vostro partner! Potreste arrivare addirittura ad un nuovo livello della vostra vita assieme entro la fine del mese!

Amici single alla ricerca dell’amore eterno, forse in questo lunedì potrebbe essere meglio mettere un attimo in pause le vostre ricerche. Piuttosto, buttatevi in qualche piccola avventura emozionante, divertirsi è importante!

Oroscopo Gemelli, 17 maggio: lavoro

Grazie al buon Mercurio dovreste riuscire a fare colpo su qualcuno in ufficio nel corso di questo lunedì. Colleghi e superiori dovrebbero guardarvi con occhi interessati, apparendogli più simpatici e attivi grazie ai buoni influssi che vi governano! Grazie, poi, ai grandi sforzi che avete fatto nell’ultimo periodo non dovreste neppure trovarvi davanti ad un carico di lavoro eccessivamente pesante!

Oroscopo Gemelli, 17 maggio: fortuna

La fortuna potrebbe configurarsi in modi unici e particolari questo lunedì, cari nati sotto il segno dei Gemelli! Voi cercate di tenere solo gli occhi aperti, ma sempre evitando di cercare di forzare il destino perché influenzi ciò che preferite. Ed in fin dei conti, potreste addirittura non avvertire l’esigenza di rivolgervi alla Dea bendata!