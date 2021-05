Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi amici dello Scorpione, siete al cospetto di un lunedì abbastanza sereno e favorevole per le belle relazioni che costellano il vostro cuore, non solo quelle amorose! Buonissime opportunità per voi cuori solitari, purché abbandoniate alcuni aspetti della vostra indole che vi tengono ancorati al suolo senza riuscire a spiccare il volo.

Sul lavoro dovreste sentivi ottimisti, proattivi e produttivi, facendo una bella figura con i superiori. Inoltre, entro fine mese sembra attendervi un’importante opportunità di svolta economica, magari sottoforma di investimento o promozione lavorativa!

Oroscopo Scorpione, 17 maggio: amore

Amici dello Scorpione, i vostri rapporti sembrano essere veramente favoriti dagli influssi astrali di questo lunedì! Generalmente tendete ad essere silenziosi e riflessivi, attenti alle cose che dite e alle decisioni che prendete, cercate di andare oltre a queste predisposizioni, le vostre relazioni potrebbero giovarne in maniera veramente profonda e potrebbe anche essere un aiuto concreto nella ricerca dell’amore per voi single!

Oroscopo Scorpione, 17 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro, cari Scorpione, non dovreste essere davanti a sfide, fatiche o problemi di nessuna sorte, garantendovi un lunedì veramente produttivo! Completate le vostre mansioni velocemente, senza avere paura di prenderne in carico altre e questa intraprendenza non passerà inosservata, soprattutto se foste alle ricerca di una qualche promozione!

Oroscopo Scorpione, 17 maggio: fortuna

Cari Scorpione, per ora la fortuna vi supporta, ma affinché la sua influenza sia massima dovete attendere ancora un po’ di tempo. Nei prossimi giorni, grazie al recupero economico che vi si prospetta, potreste riprendere a pensare a quegli investimenti che avevate momentaneamente accantonato. Ma se foste impegnati in una relazione, allora coinvolgete anche la vostra dolce metà, chiedendo la sua opinione.