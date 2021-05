Vera Gemma, apoche settimane dall’eliminazione dall’Isola dei Famosi, sta vivendo un momento particolarmente fortunato per la sua carriera televisiva. L’ospitata nello studio di Ilary Blasi in tuta aderente e scintillante ha fatto scalpore. Il suo carattere forte che l’ha resa una naufraga sempre al centro delle polemiche ma anche molto apprezzata dal pubblico. Sempre diretta, ora che l’avventura in Honduras è finita, si è già candidata per la prossima edizione al Grande Fratello Vip.

L’avventura di Vera Gemma all’Isola dei Famosi

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Vera Gemma ha raccontato meglio quella che è stata un’esperienza sicuramente difficile, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi racconta: “Gli altri naufraghi mi trasmettevano negatività totale. Mi hanno fatto provare il senso del rifiuto.” E rispetto al progressivo isolamento che l’ha coinvolta afferma: “Io sono divisiva. O mi ami, o mi odi. Ma non ho mai finto.”

Parlando dei suoi ex compagni d’avventura non si è risparmiata ed ha utilizzato parole forti: “Sono stata eliminata da gente che vive sul web: Awed, Fariba che ha il seguito della figlia Giulia Salemi, cosa che non trovo giusta.” E su Gilles Rocca non ha dubbi: “Ha sbagliato.”

Vera Gemma: una delle concorrenti del prossimo GF Vip?

Facendo poi un bilancio rispetto alla sua avventura all’Isola commenta: “Credo che il pubblico abbia visto solo la mia parte aggressiva. Ma io sono altro. A vent’anni ho perso mia madre, ho dovuto alzare la corazza.” Un altro aspetto dunque che Vera Gemma avrebbe voluto far vedere ai propri fans e ai telespettatori che hanno avuto modo di conoscerla grazie al reality.

Chiuso il capitolo Isola, l’intervista prosegue parlando di futuro. In futuro che Vera immagina sul piccolo schermo.

Senza mezzi termini, proprio al giornale diretto da Alfonso Signorini, afferma: “Se Alfonso Signorini mi vuole, io vado al GF Vip.” Una candidatura ufficiale insomma, che argomenta in questo modo: “ Io sono una sorpresa sempre in evoluzione e il GF Vip è incentrato sulle emozioni e sui singoli.” Conclude poi dicendo: “Io adoro essere un fenomeno da baraccone e da reality.”

