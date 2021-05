Akash Kumar contro L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago del reality ha preso una decisione netta, sulla scia anche delle dichiarazioni di poche ore fa. A sua detta, la sua presenza in studio non sarebbe più gradita e per questo motivo avrebbe tutta l’intenzione di abbandonare lo studio già da questa sera. “Non c’è rispetto per me qua, se vuoi posso anche andare“, l’affronto a Ilary Blasi.

Akash Kumar attacca L’Isola dei Famosi

Akash Kumar ancora una volta fa parlare di sé a L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago è stato indubbiamente uno dei protagonisti più chiacchierati – e discussi – di questa edizione, complice un carattere forte e un temperamento non indifferente.

La sua eliminazione dal reality è avvenuta nelle primissime settimane ma, nonostante la seconda possibilità concessagli – così come tradizionalmente concessa a ogni concorrente eliminato -, ha deciso di abbandonare definitivamente le Honduras.

Il suo ritorno in Italia è stato però segnato dalle forti polemiche. Non solo con l’opinionista Tommaso Zorzi, ma anche con Ilary Blasi e il programma stesso. È inoltre di poche ore fa la sua decisione di non presenziare più in studio in occasione delle dirette. Ma questa sera un nuovo capitolo di questa saga è destinato a far discutere.

Akash accusa: “Non c’è rispetto per me qua“

In apertura di puntata, nella diretta di questa sera, Ilary Blasi saluta tutti gli ospiti in studio: gli opinionisti e tutti gli ex concorrenti, tra cui lo stesso Akash Kumar. Tuttavia il modello decide subito di prendere parola, interrompendo i saluti di Ilary Blasi ed annunciando a tutti una decisione destinata a far discutere. Con fermezza e profonda schiettezza dichiara: “Non c’è rispetto per me qua, se vuoi posso anche andare“.

Ilary Blasi rimane sbigottita alla decisione istantanea del modello e da subito decide di convincerlo a desistere da questo intento.

Ma Akash sembra irremovibile e la stessa conduttrice avverte che l’argomento verrà ripreso più avanti nel corso della diretta. Riuscirà a convincerlo a rimanere in studio?

