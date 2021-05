Stando a quanto dichiarato sui social, recentemente, dall’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio non sembra aver in programma di tornare nello studio di Canale 5 nel corso delle dirette del programma. Una decisione presa da Akash non in forma polemica, nonostante i trascorsi con la Blasi.

Akash Kumar abbandona anche lo studio dell’Isola dei Famosi

Akash Kumar non sarà presente in studio nel corso delle venture puntate dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto dichiarato dal modello su Instagram dopo la puntata di venerdì, Kumar preferirebbe avere un ruolo marginale in quel di Canale 5 lasciando spazio al fianco di Blasi, Zanicchi, Lamborghini e Zorzi a coloro che riescono meglio di lui ad entrare nelle dinamiche del gioco.

Sfatata la polemica

Sembra aver fatto dunque il suo tempo in quel dell’Isola dei Famosi l’ex naufrago che aveva voluto lasciare l’Isola attorniato dallo sconcerto della Blasi che, di fronte alla sua poca volontà di rimanere, aveva manifestato un certo scontento. Contrariamente a chi pensa che dietro alla decisione di Kumar ci sia l’intenzione di generare una polemica, lo stesso modello ha voluto mettere i puntini sulle “i”: “La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente.

Questa è una scelta mia“, avrebbe dichiarato sui social il modello già precedentemente nel mirino delle polemiche e delle critiche per l’intricata questione degli “occhi di ghiaccio”. “È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche“, parole dello stesso Kumar che era entrato in contrasto più volte anche con lo stesso Tommaso Zorzi, una delle anime della festa dell’Isola dei Famosi.

Intanto però sui social non mancano i fan che lo implorano di cambiare idea e di rimanere in quel del circuito della Blasi: “Non ci abbandonare, non te ne andare dal programma, fallo per noi che ti vogliamo bene“, scrive una fan seguita a ruota da un’altra: “Non andare Akash 😍noi tutte ti vogliamo bene.

Io guardo solo perché ci sei te“.