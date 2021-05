Atomica Bionda va in onda lunedì 17 maggio 2021 su Italia1 con la sua dose di action e thriller insieme. Leggi il cast e la trama del film con Charlize Theron nei panni di una spia mandata a Berlino per indagare su alcuni colleghi sospettati di tradimento. In Italia Atomica bionda ha incassato 1,7 milioni di euro nelle prime 5 settimane di programmazione nei cinema.

Atomica Bionda: il cast del film in onda lunedì 17 maggio su Italia1 alle 21:20

Atomica Bionda è un film d’azione del 2017 diretto dal regista ed ex stuntman David Leitch, che già si era affacciato a questo genere di film girando le pellicole apprezzate dal pubblico di Deadpool 2 e Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

Ispirato alla graphic novel del 2012 The Coldest City, scritta da Antony Johnston ed illustrata da Sam Hart.

Nel cast del film si fa notare come protagonista l’attrice premio oscar ed ex modella sudafricana naturalizzata statunitense Charlize Theron. Gli altri attori del film sono James McAvoy, poliedrico interprete scozzese già visto nell’amata saga prequiel di X-Men nei panni del mutante dottor Charles Xavier, il noto John Goodman e l’attore Til Schweiger.

Atomica Bionda: la trama del film in onda lunedì 17 maggio su Italia1 alle 21:20

Nel 1989 il mondo è in fermento e si respira aria di cambiamenti epocali.

Proprio prima della caduta del muro di Berlino, la migliore spia dell’MI6 Lorraine Broughton, interpretata da Charlize Theron, viene spedita nella città tedesca per mettersi sulle tracce di una importante lista da recuperare perché contiene il nome di tutti gli agenti in azione in occidente e tutti i loro giri di affari. Una volta giunta in Germania la donna si mette in contatto con il direttore della sede di Berlino, David Percival ovvero l’attore James McAvoy, con il tentativo di instaurare con lui una alleanza al fine di cooperare insieme alla risoluzione del caso.

I due mettono in azione tutto il loro arsenale di armi ed abilità quando scopriranno che oltre alla lista in ballo c’è molto di più ovvero l’intero comparto dello spionaggio internazionale.