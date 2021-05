Grey’s Anatomy, la serie televisiva di punta dell’emittente ABC avrà una diciottesima stagione che però potrebbe essere l’ultima nonostante i tanti fan appassionati sparsi per il mondo. ABC ha annunciato la nuova stagione con un post sul suo profilo ufficiale Instagram, dichiarando che il medical drama tornerà presto nella sua programmazione tv.

Grey’s Anatomy tornerà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022

Sembra non esserci ancora fine per il medical drama più lungo e famoso della televisione, apprezzato da tanti fan in giro per il mondo che però forse saranno iniziando a chiedersi quando e come effettivamente la serie possa avere un finale.

Nelle ultime stagioni Grey’s Anatomy si sta stancamente trascinando avanti con le sue storie intorno alla vita della dottoressa Meredith Grey, inizialmente una tirocinante di chirurgia che iniziava la sua carriera nell’immaginario ospedale di Seattle chiamato Seattle Grace Hospital. Il personaggio interpretato da Ellen Pompeo è uno dei pochi che sopravvive dalla prima messa in onda della serie, ovvero dall’ormai lontano 2005, e forse c’è un perché. Il perché starebbe tutto nel ruolo dei fan che identificano nell’attrice la serie stessa, elevandola a volto simbolo dell’intera storia.

Sarà per questo che l’annuncio della diciottesima stagione ruota tutto intorno ai rumors sul contratto dell’attrice che a quanto pare ha rinnovato il suo accordo per la serie solo e soltanto per una nuova stagione. Poi lei dovrebbe dire basta e forse anche l’intera serie.

Grey’s Anatomy: una serie stanca giunta al capolinea?

Grey’s Anatomy infatti sembra da qualche stagione a questa parte uno show stanco anche agli occhi dei suoi più affezionati amanti. Non sono decisamente bastati i ritorni in grande spolvero di alcuni dei personaggi più amati per risollevare una storia che si sta trascinando forse oltre il dovuto.

Nemmeno il più grande dei ritorni sembra aver dato nuova linfa alla scrittura, nemmeno quel Derek (interpretato da Patrick Dempsey) al quale i fan avevano dovuto imparare a fare a meno contro voglia.

Vedremo cosa la serie saprà regalarci per la stagione numero 18 in arrivo a cavallo tra il 2021 ed il 2022. Scopriremo solo in quei mesi se la serie si chiuderà definitivamente o se continuerà a navigare a vista un po’ come accade a Beautiful da tempo immemore.