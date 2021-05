Grave incidente stradale a Corciano, provincia di Perugia. Secondo quanto viene riportato, nelle scorse ore si è verificato un drammatico frontale tra due auto: numerose le persone coinvolte e al momento ci sarebbe già una vittima, una bambina piccola. La madre è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

Bambina morta in un incidente d’auto a Corciano

Poche le informazioni che sono filtrate sinora a Corciano, piccolo paese appena fuori Perugia, dove verso le 19 di questa sera si è verificato un frontale tra due auto. Tutto è successo sulla strada che collega le frazioni di Migiana e Capocavallo: sono in corso accertamenti per determinare la causa del tragico incidente, sul posto sono accorse tre ambulanze del 118 dall’ospedale Santa Maria della Misericordia, agenti della polizia municipale di Corciano e vigili del fuoco del comando di Perugia.

Sarebbero 4 le persone coinvolte nello schianto: su un auto viaggiavano una madre con la sua bambina, nell’altra due persone. Ad ora, l’unica vittima accertata è proprio la bambina, morta nonostante l’intervento dei soccorsi. Secondo quanto riportano fonti locali, la bimba avrebbe tra i 4 e i 5 anni.

Incidente stradale a Corciano: la madre ricoverata in codice rosso

Oltre alla bambina, tragicamente deceduta nell’incidente di Corciano, vengono riportate da agenzie stampa le condizioni delle altre persone coinvolte.

Le due nell’altra auto sarebbero state ricoverate in codice giallo e non sarebbero quindi in pericolo di vita. Diversa la situazione per la madre della bambina morta: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Perugia, avrebbe riportato un trauma toracico e le sue condizioni sarebbero gravi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO