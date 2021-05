Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici dell’equilibrata Bilancia, il martedì che si configura al vostro orizzonte risulta essere abbastanza sereno e gratificante! I transiti negativi di Mercurio e Venere potrebbero rendervi leggermente nervosi in alcuni momenti della giornata, ma grazie ai buoni Marte e Luna dovreste sperimentare anche una nuova efficienza e grinta, utilissime per arrivare carichi fino a sera!

Buone le prospettive che attendono i vostri progetti futuri, anche se potrebbero essere leggermente rallentati o resi difficoltosi! Qualche piccolo problema potrebbe interessare le coppie.

Leggi l’oroscopo del 18 maggio per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 18 maggio: amore

Cari amici della Bilancia impegnati in una relazione stabile, state attenti nel corso di questo martedì. La comunicazione con la vostra dolce metà sembra essere leggermente ostica e nel caso sorgesse un qualche tipo di discussione, le cose potrebbero degenerare piuttosto velocemente.

Una buona dose di erotismo dovrebbe interessarvi in serata, approfittatene per superare le difficoltà della mattina.

Oroscopo Bilancia, 18 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa non sembrano esserci problemi o difficoltà all’orizzonte. I vostri progetti procedono bene, anche se leggermente rallentati, mentre sembrate anche volervi fare promotori e sostenitori dei progetti altrui. Non è una cosa negativa, e rendendovi disponibili potreste anche saldare qualche nuovo rapporto, anche se solo di amicizia. Ma d’altronde le relazioni sul posto di lavoro non sono mai viste così tanto bene.

Oroscopo Bilancia, 18 maggio: fortuna

Infine, cari nati sotto la Bilancia, la Dea bendata sembra essere troppo occupata in giornata per pensare anche a voi. Come al solito, non prendetela come una cosa negativa perché sapete che il suo influsso è completamente casuale e non sempre necessario, e a voi non serve in questo martedì!