Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi amici del Capricorno, in questo martedì sembra che dobbiate muovervi quasi in punta di piedi. Un litigio con qualcuno di importante nella vostra vita sembra essere dietro l’angolo, quindi prestate veramente tanta attenzione a quello che fate per non rischiare di incappare in un brutto senso di infelicità.

Marte e la Luna non sono positivi nei vostri piani astrali e sembrano rendere alcuni momenti della giornata particolarmente faticosi. Ma Giove in angolo positivo vi permette una rapida ed efficiente risoluzione delle complicazioni giornaliere!

Oroscopo Capricorno, 18 maggio: amore

La sfera amorosa non sembra essere particolarmente favorita, cari Capricorno. Nella giornata di martedì l’intesa con la vostra dolce metà sembra essere abbastanza sottotono, ma basterà evitare di creare problemi e dovreste uscirne senza difficoltà.

Nel caso avesse qualcosa da rimproverarvi, non attaccate per dimostrare le vostre ragioni, ma fermatevi ad ascoltare che è sempre la scelta migliore!

Oroscopo Capricorno, 18 maggio: lavoro

Il lavoro non sembra volervi regalare nessuna importante novità, ma neppure grossi problemi o sfide da fronteggiare. Qualche piccola incombenza potrebbe farvi faticare più del solito, rischiando di far tentennare la vostra fiducia in voi stessi. Ma cercate di fare fondo a tutta quella grinta che spesso riuscite a tirare fuori nei momenti difficili, prendete in mano la situazione e svoltatela a vostro vantaggio!

Oroscopo Capricorno, 18 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna qualcosa sembra essere in serbo anche per voi Capricorno in questa non troppo serena giornata. Sembra trattarsi di qualcosa di piccolo, ma in ogni caso gratificante!