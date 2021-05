Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi amici dei Gemelli, per voi la presenza della Luna nei vostri piani astrali risulta essere piuttosto benefica, grazie anche alla vicinanza di Marte! Loro due cooperano per garantirvi il benessere relazionale che tanto inseguite, accentuando la vostra sessualità e donandovi anche una buona quantità di energie per affrontare la giornata senza farvi schiacciare dalle avversità del quotidiano.

Sarete in grado di reagire alle difficoltà, prendendo la situazione in mano e risolvendola senza che nessuno si faccia male! Venere e Mercurio dispettosi aumentano la quantità di piccole sfide che il quotidiano vi chiama ad affrontare, rendendovi talvolta poco sereni e pensierosi.

Oroscopo Gemelli, 18 maggio: amore

In amore, cari Gemelli, dovreste essere guidati da una rinnovata sensualità che avrà importanti ripercussioni sia nel caso siate single, o che siate impegnati ormai da tempo!

Potreste trovarvi davanti a qualche nuova importante conoscenza che vi farà tornare a sperare e credere nell’amore eterno! Mentre voi che siete in coppia potreste essere sempre più vicini a qualche novità che vi porterà lontani sulla strada del futuro assieme.

Oroscopo Gemelli, 18 maggio: lavoro

Molto bene per l’aspetto lavorativo, anche se sembra essere quello maggiormente colpito dalle piccole sfide e avversità del quotidiano. Ma voi vi muovete tranquilli e sicuri verso le vostre mete, portando a termine qualsiasi cosa vi venga proposta, quasi senza alcuna difficoltà.

Alla fine del turno potreste essere colti da un importante senso di soddisfazione e gratificazione per quello che avete concluso!

Oroscopo Gemelli, 18 maggio: fortuna

Quando le giornate sono positive, la Dea bendata della fortuna è più propensa a regalare i suoi influssi, e questo martedì non sarà da meno amici nati sotto i Gemelli! Non si capisce di cosa di tratti o se toccherà un ambito specifico, ma cercate di non farvelo scappare!