Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, in questo martedì Marte entrerà prepotentemente nei vostri piani astrali, riempiendovi di influssi positivi per il vostro segno! In particolar modo, accentuerà le energie che animano il vostro spirito, rendendovi anche dinamici e vogliosi di impegnarvi sul lavoro! Prestate solo una leggera attenzione in più ad alcune particolari situazioni poco cristalline che richiederanno la mente lucida per essere superate!

Anche Mercurio potrebbe avere qualcosa di poco sereno in serbo per voi, come un collega o l’amico di una vita che vi tira un brutto scherzo, quindi state attenti.

Oroscopo Leone, 18 maggio: amore

Molto bene per quanto riguarda l’aspetto amoroso, cari Leone, che si attesta all’insegna della totale normalità. Se la vostra relazione duratura procede bene, non sarete sconvolti da problemi o complicazioni, mentre potreste essere spinti ad iniziare a concretizzare qualche piano per il futuro!

Queste giornate, infatti, sembrano essere particolarmente buone per i progetti privati, garantendovi degli importanti passi avanti!

Oroscopo Leone, 18 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, seppur sia priva di grossi problemi, potreste essere interessati da una qualche difficoltà con un collega. Evitate il confronto diretto e lo scontro aperto, anche se potreste riuscire a far valere la vostra posizione, potrebbe non valerne veramente la pena. Anche per la carriera sono giornate particolarmente importanti nel caso vogliate fare qualche passo avanti.

Oroscopo Leone, 18 maggio: fortuna

Benino per l’influsso della Dea bendata nella vostra giornata di martedì, amici del Leone! Grazie a lei, i vostri piani potrebbero subire degli importnati incrementi, oppure potrebbe spingere voi single verso le braccia di qualcuno che si rivelerà veramente importante!