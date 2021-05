Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, da giorni ormai state attraversando un’importante fase di rinnovamenti e cambiamenti positivi, e questo martedì non fa eccezione! Non aspettatevi chissà quale rivoluzione da questa giornata, ma solo piccole novità che vi garantiranno fantastiche opportunità per il futuro!

La Luna e Giove positivi nei vostri piani astrali vogliono garantirvi una qualche sorpresa emozionante entro sera, oppure una notizia particolarmente lieta! Una nuova socievolezza vi animerà, dandovi la possibilità di conoscere qualcuno di nuovo che per voi amici single potrebbe trasformarsi in qualcosa di profondo entro la fine del mese!

Oroscopo Pesci, 18 maggio: amore

Cari Pesci impegnati in una relazione gratificante, questa giornata potrebbe farvi fare un’importante serie di passi avanti rispetto ai piani che avete in mente con la vostra dolce metà!

Voi single, invece, dovreste lasciarvi alle spalle paure e preoccupazioni per buttarvi a cuore leggero in qualche nuova conquista, che potrebbe però richiedere tempo e dedizione prima di trasformarsi in qualcosa di serio e profondo!

Oroscopo Pesci, 18 maggio: lavoro

Buonissime le opportunità che vi vengono riservate degli astri per quanto riguarda il lavoro, carissimi Pesci! Se ambiste ad una nuova posizione nello stesso posto di lavoro non mollate il tiro e continuate a dare il massimo. Mentre se steste cercando qualcosa di nuovo, sembra che alcune gratificanti proposte possano essere dietro l’angolo, basta saperle accogliere!

Oroscopo Pesci, 18 maggio: fortuna

In un clima che di per sé è già abbastanza positivo l’influsso della Dea bendata potrebbe essere secondario tra i vostri interessi, cari nati sotto il segno dei Pesci. Questo, però, non vuol dire che sia assente, perché quella emozionante sorpresa che dovrebbe attendervi sembra essere merito suo!