Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, questa giornata sembra essere decisamente favorevole per i progetti lavorativi che avete in mente grazie al buonissimo supporto di Giove nei vostri piani astrali! La sua influenza dovrebbe garantirvi successi, opportunità ed anche incontri amorosi, nel caso foste alla ricerca della vostra anima gemella!

Occhio ancora una volta a Mercurio e Venere, dissonanti ma ormai anche abbastanza distanti e limitati nella loro influenza, che potrebbero al più porvi davanti a qualche piccolo ostacolo.

Oroscopo Sagittario, 18 maggio: amore

Cari Sagittario impegnati in una relazione sentimentale duratura, in questa giornata potreste dover cercare di aprirvi un po’ di più con la vostra dolce metà. Seppur, infatti, non dovreste affrontare grossi problemi tra di voi, la comunicazione potrebbe essere leggermente carente.

Una volta risolto questo piccolissimo problema potrete iniziare a progettare qualcosa di importante per il vostro futuro assieme!

Oroscopo Sagittario, 18 maggio: lavoro

La giornata lavorativa sembra essere resa particolarmente gratificante e lieta dalla buonissima presenza della Luna vicino a Marte. La vostra produttività sembra essere alle stelle, carissimi amici nati sotto il Sagittario, e le mansioni che vi verranno assegnate riuscirete a risolverle piuttosto in fretta! Questo impegno è fondamentale per riuscire a fare qualche passo avanti lungo la strada del successo, nel caso lo ricercaste!

Oroscopo Sagittario, 18 maggio: fortuna

Bene anche per la Dea bendata in questa giornata già abbastanza lieta, amici del Sagittario! Non aspettatevi chissà quale influsso da parte sua, ma una sorpresa sembra esservi decisamente dovuta in questo martedì, tenete gli occhi aperti!