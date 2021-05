Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Oroscopo Scorpione, 18 maggio: amore

In amore non sembrano attendervi sfide o novità di nessuna sorte, cari amici nati sotto lo Scorpione. Con la vostra dolce metà tutto procede al meglio, ma dovreste prestare molta attenzione a non dare per scontata la sua presenza al vostro fianco, non è mai una cosa bella da fare.

Voi single non dovreste, invece, essere frenati da nulla che vi renda difficile divertirvi o conquistare qualche bel cuore!

Oroscopo Scorpione, 18 maggio: lavoro

Bene anche per la sfera lavorativa, resa decisamente lieta da Venere e Mercurio! Vogliosi di impegnarvi e concludere, in giornata non dovreste fronteggiare nessuna avversità, garantendovi anche qualche importante passo avanti, in special modo se steste cercando di fare carriera già da tempo!

Oroscopo Scorpione, 18 maggio: fortuna

La Dea bendata in questo martedì sembra essere completamente assente dalla vostra orbita, cari Scorpione. Questo perché a garantirvi un importante influsso fortunato in giornata sarà Giove, nascosto da qualche parte nei vostri piani astrali e pronto ad uscire allo scoperto con la sua sorpresa gratificante!