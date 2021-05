Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 18 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Cari Toro, il vostro martedì non sembra promettervi nulla di buono a causa della presenza costante della Luna nei vostri piani astrali, ovviamente dissonante. In alcuni momenti della giornata potreste essere colti da un eccessivo senso di sconforto, senza però alcuna ragione pratica.

Oltre a questo, il luminare notturno, dissemina anche il vostro percorso di ostacoli, talvolta difficili da superare, e di ritardi. Ma non tutto è perduto! Infatti, entro poche ore dovreste essere tranquillamente in grado di superare questo umore decisamente compromesso, passando poi il resto della giornata con tranquillità.

Oroscopo Toro, 18 maggio: amore

In amore le cose potrebbero assumere, nelle prime ore di questo martedì, toni decisamente burrascosi. Qualche vecchio litigio potrebbe tornare a galla, ma facendo fondo a tutta la vostra calma e tranquillità potrete riuscire a ristabilire la pace, garantendovi una bellissima serata in compagnia della vostra dolce metà!

Buoni influssi accentueranno le vostre belle emozioni, mentre la sfera passionale sembra essere leggermente carente.

Oroscopo Toro, 18 maggio: lavoro

La sfera lavorativa, carissimi amici del Toro, non sembra volervi porre davanti a grosse sfide o problemi, anche se il vostro umore potrebbe farvi partire con il piede sbagliato. Nulla di irrimediabile, basterà fare un attimo ordine nei vostri pensieri per superare efficientemente il clima di sconforto. Occhio solamente alle scadenze, una in particolare potrebbe causarvi diversi problemi.

Oroscopo Toro, 18 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna in qualche modo vuole spalleggiarvi anche se il clima non è certamente dei migliori per i suoi influssi, amici del Toro. Potrebbe essere proprio il suo supporto a rendere possibile il superamento dello sconforto generalizzato che vi colpirà, ma non si sa mai!