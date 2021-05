Andrà in onda lunedì 17 maggio 2021 su Rai2 la commedia Prima di Lunedì. Massimo Cappelli dirige di nuovo una commedia dopo Non c’è 2 senza te, che risale al 2015. Prima di lunedì ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione in Italia 528 mila euro. Il cast e la trama del film in onda su Rai 2.

Prima di lunedì: il cast del film in onda lunedì 17 maggio 2021 su Rai2

Prima di lunedì e un film italiano del 2016 diretto da Massimo Cappelli. Nel cast della commedia si trovano interpreti conosciuti del cinema e delle fiction italiane partendo dall’attore e regista napoletano Vincenzo Salemme, esperto volto delle commedie nostrane.

Al suo fianco vedremo Fabio Troiano, attore torinese che ha iniziato la sua carriera in tv in un famoso programma dedicato ai più piccoli, La Melevisione nei panni del genio Abu Zazà. A far parte del cast c’è anche l’attrice toscana Martina Stella, già volto noto di commedie e cinepanettoni degli ultimi anni, la grande attrice Sandra Milo, che tra le altre opere nelle quali ha partecipato c’è anche il film premio oscar 8 e mezzo. Compare in oltre nel cast anche l’affascinante attore spagnolo Sergio Múñiz, reduce tra l’altro dall’esperienza dello scorso anno a Tale e quale show come cantante.

Prima di lunedì: la trama del film in onda lunedì 17 maggio 2021 alle ore 21:20 su Rai2

La storia parte da Torino in una calda giornata estiva con la città semideserta. I protagonisti saranno da una parte Vincenzo “Carlito Briganti”, facoltoso imprenditore nel campo dei supermercati che ha come passione il collezionare vecchi esemplari di Fiat 500. Dall’altra parte avremo la coppia di amici composta da Marco e Andrea che sono accomunati tutti e due dal bene per una persona. Penelope è infatti la sorella di Andrea ed è ex fidanzata di Marco.

Siamo in un pomeriggio di agosto e Torino è semideserta.

I due amici sono a bordo della propria auto e stanno discutendo dell’imminente matrimonio di Penelope. Marco, che sta guidando, non è stato invitato e, mentre si affanna a convincere l’amico che non gli importa, finisce dritto contro la 500 di Carlito. Ora i due si trovano in debito con Carlito, il quale fa loro una proposta: dovranno trasportare un uovo di Pasqua da Torino a Torre del Greco prima di lunedì . Al viaggio si uniscono anche Penelope, ex fidanzata di Marco, e Chanel, ottantenne francese fiamma di Andrea.