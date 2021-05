L’attore Salvatore Esposito, coprotagonista della serie tv made in Sky, ha annunciato ai fan che le riprese per la quinta ed ultima stagione di Gomorra si sono concluse. E lo ha fatto con un post emozionante, salutando quello che è stato il personaggio che lo ha consacrato agli occhi di pubblico e critica. Ora agli spettatori non resta che aspettare l’uscita della quinta parte della serie per scoprire come andranno a finire le trame raccontate in questi lunghi 7 anni.

Gomorra 5: in arrivo l’ultima stagione

Da quando Gomorra ha fatto il suo debutto nella galassia di Sky è stato riconosciuto come uno dei migliori prodotti mai realizzati in Italia.

Basti pensare che la serie è stata venduta in più di cinquanta paesi tra cui Germania, Francia, Scandinavia, Regno Unito, America Latina e negli Stati Uniti d’America per citarne alcuni.

Il grande successo e la grande esposizione mediatica hanno fatto affezionare al titolo tanti spettatori che inizialmente hanno potuto anche godere del prodotto in chiaro in seconda serata su Rai3. Nonostante le tematiche trattate nella serie siano dure, controverse e cupe e raccontino un’Italia difficile e spietata, quella collegata alla malavita organizzata di Napoli e dintorni, le vicende raccontate nelle serie hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso nel corso delle 4 stagioni fin qui realizzate.

Gomorra 5: il saluto di Salvatore Esposito a Genny Savastano

Ed ora dopo 4 stagioni, un film spin-off e vari speciali è tempo di fare i conti con la chiusura del cerchio, di fare i conti con quella quinta stagione che dirà basta alla serie televisiva. Lo sanno bene i fan e lo sanno bene anche gli attori coinvolti.

Questo è il caso di Salvatore Esposito, l’attore che interpreta uno dei protagonisti presenti dalla prima stagione. Il personaggio di Genny Savastano nel corso della serie si è distinto, per così dire, per atti di gravità assoluta pur di raggiungere il suo scopo: poter governare sul suo rione ed affermare la potenza del suo clan in tutta Napoli prima, in Campania poi e magari anche in tutta Italia.

“Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa’ tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande“, scrive su Instagram l’attore accompagnando il video.

I fan si sono affezionati al personaggio di Genny ed hanno riversato spesso su Esposito tanto affetto.

Ora però è tempo di saluti ed è lo stesso attore ad approfittare di un lungo video sul suo profilo Instagram per salutare il personaggio prima ed i fan poi, dove visibilmente commosso annuncia la fine delle riprese.

“Voglio ringraziare Sky e Cattleya, i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell’ombra hanno lavorato duramente per noi. Ora tocca a te Genna’. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto.

Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me“, scrive ancora per salutare definitivamente Genny. “Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena!!! THE END“, conclude

Guarda il video